Erstes Repair-Cafè startet in Baden

Am Samstag, 22. April, startet das erste Repair- und Erklär-Cafè in Baden. Von 9 bis 13 Uhr können im Pfadfinderheim, Marchetstraße 7, defekte Klein- und Elektrogeräte mitgebracht und mit Unterstützung repariert werden.

Es handelt sich um eine temporäre Selbsthilfewerkstatt zur Reparatur defekter Alltags- und Gebrauchsgegenstände mit kleinem Verpflegungsangebot in Form von Kaffee und Kuchen. Umgesetzt wird das Repair- und Erklär-Café in Kooperation mit dem Land Niederösterreich, dem Abfallverband Baden (GVA), den NÖ Umweltverbänden, den Pfadfindern Baden und den Stadtimmobilien Baden. Das Repair- und Erklär-Cafè in Baden gilt als Pilotprojekt und soll anderen Gemeinden in Niederösterreich helfen, ein vergleichbares Projekt umzusetzen.

Neben der Reparatur von Klein- und Elektrogeräten steht das Erklären im Vordergrund – gedacht als generationenübergreifendes Service für jene, die sich mit digitalen Geräten schwertun. Interessierte bekommen Tipps zur Bedienung von Handy, Laptop oder Tablet. Es werden auch Handy-Funktionen und Apps erklärt.

