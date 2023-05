Ottakringer braut Bier aus Badener Fassade

Er gilt als der „grünste BILLA Plus Österreichs“ - die im Vorjahr nach umfangreicher Sanierung neu eröffnete BILLA Plus Filiale in Baden zeichnet sich durch energieeffizienten Marktbetrieb, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, E-Ladestationen vor dem Markt sowie eine Verkleidung aus heimischem Fichten- und Lärchenholz aus. In Kooperation mit der Brauerei Ottakringer wird jetzt ein weiteres innovatives und umweltfreundliches Konzept am Standort umgesetzt: Um das Gebäude im Sommer auf natürliche Weise abzukühlen, wurde entlang der Fassade Hopfen eingesetzt. Dieser hat den Vorteil, dass er besonders schnell wächst und die Außenmauer in kurzer Zeit vollständig begrünt. Gepflanzt wurde die Sorte „Hallertauer Tradition“, die Dolden werden von Ottakringer im Spätsommer geerntet und zu einem Spezialbier gebraut.

„Mit der Hopfenfassade haben wir nicht nur eine weitere Möglichkeit gefunden, den Markt grüner zu gestalten, sondern schaffen darüber hinaus die Grundlage für ein exklusives regionales Lagerbier, das es nur bei BILLA Plus in Baden geben wird. Ich freue mich, dass wir dieses innovative Nachhaltigkeitsprojekt mit unserem Partner Ottakringer umsetzen“, sagt Stefan Weinlich, BILLA Vertriebsdirektor in Niederösterreich.



Das daraus gewonnene kaltgehopfte Lagerbier ist ab Herbst 2023 in exklusiven Mengen erhältlich - ausschließlich bei BILLA Plus in Baden. „Wir danken BILLA Plus für die verlässliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit und freuen uns sehr über die kreative und nachhaltige Kooperation. Wer weiß, vielleicht gibt es ja bald schon mehr Ottakringer Hopfengärten“, merkt Ottakringer Geschäftsführer Harald Mayer an.



