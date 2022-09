Premiere in Baden: Kunst im Kino

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Premiere einer Kooperation von Kunst und Kino in Baden: Nach der Vernissage von Ina Loitzl am 17. September in der Galerie Breyer werden ihre Filmprojekte in Serie „Von Bachmann zu Sisi“, unter anderem auch mit Scherenschnitten von Kaiserin Elisabeth, im Rahmen einer Sonntagsmatinee am 18. September im Kino Herzoghof zu sehen sein.

Diese Kombination ist ein Pilotprojekt, das die beiden kunstinteressierten Christopher Lane von der Galerie Breyer und der Betreiber des Kinos im Herzoghof Cineast Michael Göbharter nun realisiert haben. „Michael Göbharter und ich haben einige Künstler in ihren Ateliers besucht und gesehen, dass sie immer wieder auch Kurzfilme und Zeitraffer-Dokumentationen schaffen. Dadurch ist die Idee entstanden, dieses Bewegtbildmaterial auch in Baden zu präsentieren und Kunst zum Sehen und Angreifen auf mehreren Ebenen zu bieten“, sagt Christopher Lane.

Nach einer Matinee um 11 Uhr in dem stilvollen Ambiente des Jugendstilsaals im Herzoghof wird am 18. September zum Kinoempfang inklusive persönlicher Gespräche mit Ina Loitzl sowie zu sozusagen Kunst zum Angreifen ihrer Werke geladen.

„Wir möchten mit den entstandenen Synergien eine neue kreative Schnittstelle zwischen klassischer, bildnerischer Kunst und der Filmkultur schaffen, die bisher noch sehr wenig Wahrnehmung gehabt hat“, ergänzt Göbharter. Kreative Zusammenführungen dieser noch unterrepräsentierten Art und Weise sind vorerst ein Mal im Monat in Baden geplant.

Die nächsten Künstler werden Brigitte Mahlknecht, Arnold Reinthaler, Christian Stock und die Badenerin Rosa Roedelius sein. Online können Interessierte auf www.kinobaden.at sowie telefonisch unter 0664 73 67 8147 Detailinformationen erfahren und Karten reservieren. Die beiden Initiatoren sind gleichermaßen gespannt und freuen sich auf den Start ihres Pilotprojektes, das neue Wege bringen wird.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.