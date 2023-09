Zeugmeister verhinderte Brand des St. Veiter Kindergartens

Am Dienstag, 26. September, wurde die Feuerwehr St. Veit an der Triesting gegen 19.45 Uhr zu einem PKW-Brand in die Hauptstraße, Höhe Parkplatz Kindergarten, mitten im Ortszentrum alarmiert.

Beim Eintreffen des Rüstlöschfahrzeuges stand ein BMW-Kombi in Vollbrand. Der Fahrzeugbesitzer setzte mit einem Feuerlöscher erste Löschmaßnahmen, ebenso rasch zur Stelle war der Zeugmeister der Feuerwehr St. Veit, Hauptbrandmeister Patrick Schirl, der in unmittelbarer Nähe wohnt. Er zögerte keine Sekunde, eilte zum Brandort und verhinderte mit einem Handfeuerlöscher das Übergreifen des Brandes auf den angrenzenden Kindergarten.

Die Feuerwehr St. Veit löschte den PKW-Brand mit dem Löschmittel Schaum. Foto: FF St. Veit

Die Feuerwehr St. Veit löschte den PKW-Brand mit dem Einsatz von Schaum als Löschmittel, der Löschangriff erfolgte unter schwerem Atemschutz. Mit einer zweiten Löschleitung wurde der in Brand geratene Holzzaun des Kindergartens gelöscht. Für die Löschmaßnahmen wurden zwei Atemschutztrupps zu je drei Mann eingesetzt.

Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Berndorf, die bei einem Brandeinsatz der Alarmstufe B2 automatisch mitalarmiert wird, war nicht mehr erforderlich. Die FF St. Veit stand mit 30 Mann und vier Fahrzeugen (Rüstlöschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Löschfahrzeug und Versorgungsfahrzeug) unter der Einsatzleitung von Hauptbrandinspektor Georg Rumpler ca. eineinhalb Stunden im Einsatz.

Weiters im Einsatz waren ein Rettungsfahrzeug des Roten Kreuzes St. Veit und eine Streife der Polizei Berndorf.