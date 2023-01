Casion Baden: Online-Gaming im Bistro

Werbung

Beim Neujahrsempfang, den das Casino Baden gemeinsam mit der Stadtgemeinde und dem Wirtschaftsclub Baden veranstaltet hatte, wurde betont, dass die gute Zusammenarbeit auch in den nächsten zwölf Monaten die Basis für einen erfolgreichen Zukunftskurs bilden soll.

„Das Casino Baden hat auch im Jahr 2023 ganz viel zu bieten“, versprach Thomas Lichtblau, Managing Director Casinos Austria AG. „Wir freuen uns im Casino mit einem starken Team auf viele tolle Veranstaltungen – sei es Poker, sei es Live-Game oder auch in unserer Experience-Zone.“ Harald Brandstätter, Direktor Casino Baden, blickt zum einen auf ein erfolgreiches Jahr 2022 mit sehr vielen Veranstaltungen im Congress Center zurück. Zum anderen ist er auch für 2023 zuversichtlich: „Die Buchungslage ist gut“.

Und er kündigte an, dass bis Jahresende das ehemalige Bistro zum Übertragungsort für die Internetplattform win2day ausgebaut werden soll. Bis zu 100 neue Mitarbeiter würden dafür benötigt werden. „Das Restaurant ist davon nicht betroffen, da das Bistro ohnehin nur für Sonderveranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten genutzt wurde. Die 250 Plätze im Restaurant bleiben weiterhin erhalten bzw. unverändert“, erklärt Brandstätter auf NÖN-Nachfrage.

Auf den Ball Royale am 21. Jänner, mit fast 2.000 Besuchern der größte Ball in Baden, freue man sich in der Ballsaison besonders. „Auch weil er wieder ohne Masken und Einschränkungen stattfinden kann. Das ist wirklich ein Highlight im ersten Quartal“, sagt Ursula Winter, Sales & Marketing Congress Center Baden.

Casino gehört zur Stadt dazu

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.