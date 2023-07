SchwefelRave hat Zukunft

Zuerst einmal möchte das Kollektiv Spätschicht einen Dank an alle Partner richten, die es für die Veranstalter möglich gemacht hat, das Event kostenlos für alle durch durchzuführen. Lukas Schneider betont: „Das ist alles andere als selbstverständlich, zumal der Schwefel Rave schon Festival Charakter hat.“

Von 16 Jahren bis 70

Der SchwefelRave ist so konzipiert, dass sich jüngere und ältere Besucher auf der Trabrennbahn dabei wohl fühlen. „Es ist ein Event für Jung und Alt - wir hatten Besucher von 16 Jahren bis 70 und alle hatten ihren Spaß.“ Dass keine Beschwerden eingingen, hing wohl auch damit zusammen, dass wir „wir im Vorfeld über 200 Anrainer-Infos zum Rave persönlich ausgeteilt haben. Wir haben die Anwohner einerseits über das Event informiert und gleichzeitig auch dazu eingeladen“. Aus Rücksicht auf die Anrainer fand der Rave nur von 18 bis 24 Uhr satt. Schneider merkt an: „Im Normalfall sollte so eine Veranstaltung zumindest bis 2 Uhr morgens andauern.“ Zudem gab es ein sehr hochkarätiges Line Up welches die Veranstalter im nächsten Jahr vielleicht noch ein bisschen toppen können.

„Electro Advent“ als nächstes Ziel

Über 2.000 Besucher sind dem Ruf des SchwefelRaves gefolgt. Was Schneider besonders freut: „Keine einzige Auseinandersetzung, kein einziger Sachschaden und keine Polizei oder Rettungseinsätze. Bei so einer Menge an Besuchern eher eine Ausnahme.“ Ein großes Danke gebühre allen Besuchern und auch den Anrainern, „die das Event zu dem gemacht haben, was es gewesen ist“. Doch Freunde des Raves könnten heuer noch einmal auf ihre Rechnung kommen: Das Kollektiv Spätsicht hat es sich als Ziel gesetzt, außergewöhnliche Events zu veranstalten, dazu gehört der mittlerweile bekannte „Electro Advent“. Dieser hatte 2022 am 23. Dezember nach der Corona-Pause vor dem Badener Rathaus erstmals wieder stattgefunden. Schneider bleibt optimistisch: „Falls wir hier wieder genug Unterstützung zusammen bekommen, hoffen wir auch dieses Jahr den Electro Advent veranstalten zu können.“