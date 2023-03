Baden: Neues Gesicht für die Obere Wassergasse

Am 3. Juli fällt der Start zu einem umfangreichen Umgestaltungsprozess, der die Wassergasse laut Stadtgemeinde in den kommenden Jahren auf seiner gesamten Länge „in ein attraktives Stadtentrée verwandeln wird“. Zum Start steht die Erneuerung der Oberen Wassergasse am Programm, die bis Mitte September geplant ist.

Die Einkaufsstraße soll sich bald im offen-modernen Stil der Rathausgasse bzw. Pfarrgasse präsentieren. Die konkreten Pläne wurden am Donnerstag bei einem Infoabend den Anrainern vorgestellt. Da die Umgestaltung im Rahmen der Aktion „NÖ Stadterneuerung“ durchgeführt wird, wurde der Infoabend von die NÖ. Regional GmbH als Partnerin begleitet. Die Stadtgemeinde setzt auf das Erfolgsmodell Bürgerbeteiligung. Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) betonen: „Bereits im Vorfeld der Gestaltungsmaßnahmen in der Karlsgasse oder der Rudolf Zöllner Straße ist durch Einbindung von Anrainern ein konstruktiver Prozess entstanden. Es freut uns daher besonders, dass so viele Anrainer sowie Wirtschaftstreibende unserer Einladung zum Infoabend gefolgt sind und sich aktiv eingebracht haben.“

Das sind die nächsten Schritte

Bereits im Sommer erhält die Wassergasse vom Hauptplatz bis zur Breyerstraße ein neues Outfit: Neben Sanierungsarbeiten wird der Bereich mit attraktivem Granitpflaster ausgestattet. Vier neue Bäume werden hier im Herzen der Stadt „für angenehmen Schatten und eine Verbesserung des Mikroklimas sorgen“, berichtet Stadtgartendirektor Andreas Kastinger, der mit Bauamtsleiter Michael Madreiter die Pläne präsentierte. „Damit das Verweilen in Zukunft besonders angenehm ist, laden neue Sitzgelegenheiten zum Niederlassen und Pausieren ein“, ergänzt Madreiter.

Sämtliche Kanal- und Leitungsarbeiten sind abgeschlossen. Möglicherweise erfolge laut Madreiter nur noch eine Anbindung an die Fernwärme und eine Verlegung der Glasfaserleitung bis zum Baustart im Juli, dazu laufe gerade eine Prüfung der EVN und Telekomanbieter A1 wurde über diese Möglichkeit informiert. Eine Entscheidung steht noch aus.

Die anwesenden Anrainer, meist Unternehmer, brachten sich intensiv ein. „Selbstverständlich werden einige der Vorschläge noch in die Planung aufgenommen“, betont Szirucsek. „Die Wassergasse ist eine der wichtigsten Einkaufsstraßen in Baden und wir wollen sie gemeinsam mit den Ideen unserer Bürger in ein attraktives Zugangsportal zur Innenstadt verwandeln“, betont er.

Planungsstart für Untere Wassergasse folgt 2025

In einer Aussendung werden zudem die weiteren Pläne vorgestellt. So erfolgt der Planungsbeginn für die Neugestaltung der Unteren Wassergasse voraussichtlich 2025. Auch in diesem Straßenabschnitt ist die Verlegung neuer Pflastersteine vorgesehen. Neue Sitzmöglichkeiten sollen geschaffen, zusätzliche Bäume gepflanzt und neue Blühflächen angelegt werden. Auch eine weitere Öffnung des Mühlbaches mit Sitzstufen am Wasser ist vorgesehen.

Auch der Fußweg von der neuen Reisebus-Ausstiegstelle in der Roseggerstraße bis zur Wassergasse soll im Bereich zwischen Braitner Straße und Bahngasse verschönert werden. Voraussichtlich 2024 soll der westliche Gehsteig (stadteinwärts links) verbreitert werden, begleitende Baumpflanzungen sollen für eine angenehme Beschattung des Fußweges sorgen.

