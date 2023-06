Fret Boys und Klara Kalocsai schaffen Einzug in Bundeswettbewerb

In den Stilrichtungen Jazz, Pop und Rock bewiesen rund 120 junge Musikschülerinnen und -schüler im Alter von 8 bis 28 Jahren ihr Talent mit erstklassigen Auftritten beim Landeswettbewerb podium.jazz.pop.rock… im Schloss Wolkersdorf. Der Wettbewerb gab den Kindern und Jugendlichen die Chance, mit ihrer Band – oder auch solistisch in den Kategorien podium.singer.songwriter & more und Drumset – in einem tollen Ambiente aufzutreten. Dieses Jahr stand podium.jazz.pop.rock… unter dem Motto „Wie sounded Frieden?“, wodurch die Nachwuchsmusiker mit ihren Songs auch eine wichtige Botschaft an das Publikum und in die Welt hinaus trugen.

Besonders begeistert war die hochkarätige Jury von 20 Teilnehmern, die mit einem ausgezeichneten Preis und einer Weiterleitung zum Bundeswettbewerb nach Wien belohnt wurden - darunter die Band „Fret Boys“ der Musikschule Bad Vöslau, das E-Gitarrenensemble der Klasse von Roland Teuchmann.

Ebenfalls mit ihrer Darbietung überzeugte die Sängerin Klara Kalocsai aus der Musikschule Kottingbrunn (Lehrperson Vanja Toscano de Almeida), die auch den 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb erzielte.

Klara Kalocsai aus der Musikschule Kottingbrunn überzeugte das Publikum mit ihrem gefühlvollen Auftritt in der Kategorie podium.singer.songwriter & more. Foto: DANIELA MATEJSCHEK

Podium.jazz.pop.rock… zeichnet sich im Gegensatz zu anderen Wettbewerben dadurch aus, dass hier die Freude am Komponieren, Improvisieren und Interpretieren von Popularmusik und Jazz im Mittelpunkt steht. Michaela Hahn, die Geschäftsführerin des MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich, resümierte: „Wir freuen uns, dass wir den Kindern und Jugendlichen mit diesem Wettbewerb auch in den Stilrichtungen Jazz, Pop und Rock eine Auftrittsmöglichkeit und Austauschplattform bieten können. Wir gratulieren den Musikschülerinnen und -schülern herzlich zu den mitreißenden Darbietungen in den letzten Tagen!“

Der Bundeswettbewerb podium.jazz.pop.rock… findet von 11. bis 13. Oktober in Wien statt.