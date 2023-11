NEOS-Nationalrat besuchte Montessorischule in Unterwaltersdorf

Ein besonderer Besuch fand in der Montessorischule in Unterwaltersdorf statt, als NEOS-Nationalratsabgeordneter Yannick Shetty und NEOS-Gemeinderat Andreas Goldberg in die Schule kamen. Die Begegnung war von einer lebhaften Diskussionsrunde geprägt, bei der die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit hatten, den Abgeordneten Shetty kennenzulernen und ihm eine Vielzahl an Fragen zu stellen.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten ein beeindruckendes Interesse an politischen Themen und diskutierten mit Yannick Shetty über eine breite Palette an Fragen, die von persönlichen bis hin zu politischen Anliegen reichten.

Shetty äußerte sich nach dem Besuch begeistert: „Es war eine inspirierende Erfahrung, die lebendige Neugier und das Interesse der jungen Generation an politischen Angelegenheiten zu sehen. Der Austausch mit den Schülerinnen und Schülern hat deutlich gemacht, dass politische Bildung eine entscheidende Rolle dabei spielt, das Bewusstsein für die demokratischen Prozesse zu schärfen und die nächsten Generationen auf eine aktive Teilnahme an der Gesellschaft vorzubereiten.“

Auch Andreas Goldberg betonte die Bedeutung der politischen Bildung und fügte hinzu: „Ich möchte mich recht herzlich für die Einladung von Obfrau Jutta Schandel von der Montessorischule Unterwaltersdorf bedanken. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass wir unseren Kindern die Werkzeuge und das Verständnis für politische Prozesse vermitteln, damit sie als zukünftige Bürgerinnen und Bürger gut informierte und engagierte Entscheidungsträger werden können. Der Besuch in der Montessorischule Unterwaltersdorf hat gezeigt, dass der Wunsch nach politischem Engagement bereits in jungen Köpfen existiert und es unsere Pflicht ist, diesen zu unterstützen und zu fördern.“