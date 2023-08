Vollgas durch die A3-Baustelle: Schlepper verurteilt

Am Vormittag des 9. Juni führte eine Zivilstreife unmittelbar nach der Auffahrt Müllendorf Kontrollen auf der A3 durch, als sich ein offensichtlich überladener Mercedes Vito näherte.

„Wir setzten die Kojak-Leuchte in Betrieb, schalteten vorne hinter der Windschutzscheibe den Blitz ein und fuhren dem Verdächtigen im Baustellenbereich in Richtung Wien nach“, berichtete einer der Beamten vor Gericht.

Die Zivilstreife setzte sich neben das Schlepperfahrzeug, der Beamte am Beifahrersitz zeigte dem Lenker den Dienstausweis.

Polizist: „Er schaute mich an, dann nach vorne, und lenkte nach links“

„Er schaute mich an, dann nach vorne, und lenkte nach links“, erinnerte sich der Beamte an die Schrecksekunde.

„Wenn ich nicht eine Vollbremsung gemacht hätte, wären wir in der Leitplanke gelandet“, sagte seine Kollege.

Der Versuch, das Polizeifahrzeug am Überholen zu hindern und abzudrängen, sei mit voller Absicht passiert, war der Polizist überzeugt.

Mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Im Baustellenbereich war der Schlepper mit 100 bis 110 km/h unterwegs, danach ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit.

Er versuchte das Polizeifahrzeug noch ein zweites Mal abzudrängen. Dann fuhr der Schlepper auf den Pannenstreifen. „Er simulierte, dass er aufgibt, aber als der Kollege die Beifahrertüre öffnete, beschleunigte der Schlepper und fuhr wieder los“, berichtete der Lenker der Zivilstreife.

Bei Pottendorf nahm der Schlepper dann im letzten Moment die Ausfahrt und hielt das Fahrzeug an. Der Polizist lenkte die Zivilstreife unmittelbar neben das Schlepperfahrzeug.

Schlepper trat Mädchen aus dem Auto

„Neben dem Lenker saß ein Mädchen am Beifahrersitz, das hat er mit den Füßen hinausgetreten, damit er hinaus kann“, schilderte der Polizist den weiteren Verlauf.

Der Schlepper lief davon und querte alle Fahrspuren der Autobahn A3. In der Zwischenzeit waren andere Polizeistreifen eingelangt. Der Schlepper wurde festgenommen und dem Amtsarzt vorgeführt, der eine Beeinträchtigung des Mannes durch Kokain feststellte.

Vor der Polizei verweigerte der Schlepper die Aussage. Vor Gericht behauptete der in Deutschland von der Sozialhilfe lebende türkische Staatsbürger, er sei nach Ungarn gefahren, um sich zu entspannen.

In Kroatien mit Fremden im Auto erwischt

Den Kastenwagen hatte er sich offenbar unter dem Vorwand, es gehe um eine Hochzeit, von einem Freund ausgeborgt. Bereits am 4. Juni 2023 war er mit demselben Kastenwagen in Kroatien angehalten worden. Damals saßen 15 Fremde im Auto.

Daran könne er sich nicht mehr erinnern, sagte der 36-Jährige, der angab, an einer psychischen Krankheit zu leiden.

Er gab zu, vor dem Vorfall in Österreich an der ungarisch-serbischen Grenze 20 Personen, darunter acht Kinder, in das Schlepperfahrzeug aufgenommen zu haben. Am 9. Juni reiste er über die Siedlung Helenenschacht bei Ritzing nach Österreich ein.

Schlepper fühlte sich von Flüchtlingen bedroht

Dass er auf der Autobahn von der Polizei verfolgt wurde, habe er bemerkt. Die Flüchtlinge hätten ihn jedoch, so der Schlepper vor Gericht, „bedroht“. „Sie sagten, fahr weiter, bleib nicht stehen“, sagte der Angeklagte.

Er habe die Polizei nicht absichtlich abgedrängt, sondern nur versehentlich „nach links gezogen“, als er sich umdrehte, um mit den Flüchtlingen zu sprechen.

1.500 Euro sollte er für die Fahrt bekommen, sagte der Angeklagte.

Die Flüchtlinge berichteten, dass der Schlepper auf der Flucht vor der Polizei „zick-zack“ gefahren sei. Man habe den Fahrer aufgefordert, stehen zu bleiben, dieser habe aber Gas gegeben.

Der Schlepper wurde wegen Schlepperei, vorsätzlicher Gemeingefährdung und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu drei Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und nahm dieses Urteil an.