Ebreichsdorf: Einbrecher festgenommen - weiterer Täter auf der Flucht

In der Wiener Straße in Ebreichsdorf kam es am Dienstagvormittag zu einem Einbruch in ein leerstehendes Haus.

Ersten Informationen zufolge sollen zwei Männer in das Gebäude eingedrungen und dabei beobachtet worden sein. Dies führte zu einem großen Polizeieinsatz, bei dem ein Verdächtiger von den Beamten festgenommen werden konnte.

Der zweite Täter konnte jedoch flüchten. Sofort wurde eine Großfahndung nach ihm mit einem Polizeihubschrauber und Diensthunden eingeleitet. Trotzdem gelang ihm die Flucht. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.

