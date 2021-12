Geplante Home Invasion im Bezirk Baden: Drei Beschuldigte in Haft

Im Zusammenhang mit einer geplanten Home Invasion im Bezirk Baden sind drei Beschuldigte in Wiener Neustadt in Haft. Opfer sollten nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein 90-Jähriger und dessen blinde, pflegebedürftige Lebensgefährtin in einem Wohnhaus in Pottendorf werden.