Open-Air Kulturprogramm in Baden begeisterte Besucher

Werbung

Von 19. Juni bis 7. Juli wurde im wunderschönen Ambiente des Kurpark Badens viel Kultur geboten: Kabaretts, Konzerte, Lesungen und Diskussionen. Die Badener Eventagentur HSG Events holte hochkarätige Acts wie Omar Sarsam, Gernot Kulis, Konstantin Wecker und viele mehr in die Stadt.

Nicolas Hold, Projektleiter von „Stadt:Kultur“, zieht ein positives Resümee: „Wir freuen uns sehr über das tolle Feedback unserer Gäste und Künstler. Wir bedanken uns bei unseren Partnern, allen voran bei der Raiffeisenbank Region Baden, dem Kulturland Niederösterreich, Engel & Völkers Baden bei Wien, Polestar und natürlich die Stadt Baden, die uns bei dieser Veranstaltungsreihe unterstützt haben!“

Auch das Herbstprogramm steht bereits: Zwischen 18. Oktober und 14. November werden Lesungen, Diskussionen, Musik und Kabaretts im Casino Badens, im at the park Hotel Baden sowie in der Burg Perchtoldsdorf geboten.

Karten sind schon erhältlich: www.stadt-kultur.at sowie in allen Raiffeisen Banken.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.