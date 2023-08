Debatte um Post in Bad Vöslau

Nach der Schließung des Nahversorgers in Gainfarn ortet die SPÖ eine „schmerzhafte Lücke in der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger.“ Gefordert wird die Einrichtung eines Postbüros in der Gemeindeverwaltung, um ein komfortables und effizientes Postservice direkt vor Ort bieten zu können. Das Bürgerservice soll somit verbessert werden um den, laut SPÖ, für die Bevölkerung langen Wegen und lästigen Wartezeiten den Garaus zu machen.

Laut SPÖ-Stadtparteivorsitzenden Stefan Rabits sei es höchste Zeit für eine dringende Verbesserung des Bürgerservice. Ein Postpartner in der Gemeindeverwaltung wäre eine unverzichtbare Ergänzung des kommunalen Dienstleistungsangebots. Rabits spannt den Bogen nach Traiskirchen: „Sehen wir uns das Beispiel der Stadtgemeinde Traiskirchen an, die bereits in Möllersdorf erfolgreich einen Postpartner etabliert hat. Daran wird ersichtlich, dass in sozialdemokratisch geführten Städten starke Maßnahmen für das Wohl der Bürger getroffen werden. Leider bisher nicht in Bad Vöslau.“

Gemeinde verhandelt seit Jänner, sagt Bürgermeister

Während die Opposition auf Kritikkurs setzt, setzt die Stadtgemeinde vieles in Bewegung und führt intensive Verhandlungen. Seit Jänner befindet sich Bürgermeister Christian Flammer (Liste Flammer) in regem Austausch mit der Österreichischen Post. Sogar mit Generaldirektor Georg Pölzl wurde bereits Kontakt aufgenommen. Deswegen ist für den Stadt-Chef die Kritik der SPÖ nicht nachvollziehbar. „Unsere klare Intention ist es, die Post wieder nach Bad Vöslau zu holen. Und das werden wir auch tun“, sagt Flammer.

Der SPÖ kann es nicht schnell genug gehen. Auch wenn die Verhandlungen mit der Österreichischen Post bereits laufen. Zusätzlich zum bestehenden Postpartner auf der Hochstraße fordert Rabits „so bald wie möglich die Einrichtung eines neuen zusätzlichen Postpartner-Standorts am Besten in der Gemeindeverwaltung. Unsere Gemeinde verdient einen verbesserten Bürgerservice, und wir sind fest entschlossen, diesen dringenden Bedarf zu decken.“

„Jeder Tag ohne einen Postpartner in der Gemeindeverwaltung ist ein Tag zu viel.“ Deshalb werde die Gemeindeverwaltung dazu aufgerufen, „endlich aktiv zu werden und unsere Forderung für besseren Bürgerservice ernst zu nehmen.“