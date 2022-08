49 Chihuahuas in 40-Quadratmeter-Wohnung entdeckt

Werbung In Geburtstagslaune Anzeige 60 Jahre Heilbad in Bük!

Kommissar Zufall hat in Pottendorf das Leiden von 49 Chihuahuas beendet. Beamte der Polizeiinspektion Pottendorf ermittelten nach einem Vorfall im Schlosspark in Pottendorf gegen eine verdächtige Person. Es wurde vermutet, dass sich die Person in einer Wohnung in Pottendorf verstecken könnte. Als die Beamten an die Eingangstür der Wohnung klopften, öffnete niemand.

Stattdessen war lautes Hundegebell, offensichtlich von mehreren Hunden, zu hören. Daher öffneten die Beamten die unverschlossene Wohnungstür und staunten nicht schlecht: In der 40 Quadratmeter kleinen Wohnung waren Chihuahuas ohne Wasser und Futter in Transportboxen eingesperrt. In einem Raum fanden die Beamten weitere Hunde, welche in ihren eigenen Exkrementen herumlagen.

Sofort wurde der Amtstierarzt verständig, welcher die Beschlagnahmung der Hunde anordnete. Gegen die angebliche „Züchterin“ wurde Anzeige erstattet. Die Hunde wurden vom Tierheim Baden abgeholt und versorgt.

