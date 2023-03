Rote Ampeln ignoriert: Wahnsinnsfahrt endete vor Gericht

Ein 22-Jähriger lieferte sich am 6. Oktober des Vorjahres eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die ihn mit 110 durch die 30er-Zone und in Gegenrichtung durch einen Kreisverkehr in Pottendorf führte.

Dass dabei niemand verletzt wurde, grenzt an ein Wunder, allerdings leistete der junge Mann bei der Festnahme Widerstand, weil die Polizisten sein Auto durchsuchen wollten, was zu zwei Verletzungen bei Polizeibeamten führte.

Bei der Durchsuchung wurde dann etwas Cannabis gefunden. Den Führerschein mussten ihm die Beamten nicht mehr abnehmen, das haben Kollegen schon vier Monate vorher übernommen. De Richter: „Sie haben eine neunseitige Liste an Verwaltungsstrafen, so etwas habe ich auch noch nicht gesehen!“ Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht voll schuldig, konnte aber nicht erklären, warum es zu seiner Wahnsinnsfahrt gekommen ist.

Mit 180 km/h der Polizei davongefahren

Der Polizist, der ihn verfolgte, gab an, dass er ihm auf der Überlandsstrecke zwischen Ebenfurth und Pottendorf mit 180 davongefahren sei und auch von roten Ampeln nicht zu stoppen war.

Ein älteres Ehepaar hatte Glück, dass es noch nicht in den Kreisverkehr in Pottendorf eingefahren war, „sonst würden wir jetzt nicht hier aussagen“, sagte die Frau. Der junge Mann sei absolut „idiotisch, gefährlich und kopflos“ gefahren und nach dem Kreisverkehr „kerzengerade in ein Blumenrabattl, den Randstein hoch, es gab einen Schepperer, dann legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr wieder davon“.

Autoraser war alles andere als einsichtig

Nachdem die Beamten den Raser endlich anhalten konnten, wurde sie vom Angeklagten beschimpft, bedroht und weggestoßen, was zu einer Knieverletzung und einer Brustprellung führte.

Der Autorowdy wurde zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Außerdem „winken“ natürlich noch eine Reihe von Verwaltungsstrafen für die Vergehen im Straßenverkehr.

