Pottendorf Einbruchsdiebstähle in Gartenhäuser und Garagen: Hinweise erbeten

Foto: LPD NÖ

E in bisher unbekannter Täter ist von 12. auf 13. Dezember 2021 in insgesamt fünf Gartenhäuser bzw. Garagen in Pottendorf, Bezirk Baden, eingebrochen und hat hochpreisiges Werkzeug sowie Elektrogeräte gestohlen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehr als 25.000 Euro.