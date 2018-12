Gasaustritt: Feuerwehr evakuierte Wohnobjekt .

In den späten Abendstunden des 23. Dezember wurde die Freiwillige Feuerwehr Pottendorf zu einem Einsatz in einem Mehrparteienwohnhaus gerufen. Aus bislang unbekannten Gründen traten aus einer kürzlich montierten Gastherme Gas bzw. CO- Schadstoffe in den Wohnraum aus.