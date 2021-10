Zum einhundertsten Geburtstag des Vereines darf der Kabarettherbst nicht fehlen! „Ab 1. Oktober drehen wir die ‚lustige Seite‘ nach oben und wollen wieder mehr lachen!“, betont Vereinsorganisator Heinz Hamp. Das Programm kann sich sehen lassen und beeindruckt mit einheimischen Kabarettgrößen.

Kombiniert wird der Kabarett-Herbst mit einem anderen runden Geburtstag. Denn, weiß Hamp: „Auch das Burgenland feiert heuer sein hundertjähriges Bestehen, was liegt da nichtnäher als aus unserer Nachbargemeinde Hornstein Eva Maria-Marold auf die Bühne zu bitten.“

Ihr Programm „Vielseitig desinteressiert“ zeigt aber ganz das Gegenteil – „ein stimmgewaltiges weibliches Multitalent startet am 1. Oktober unseren Kabarettreigen“, freut sich Hamp.

Am 15. Oktober hat Berni Wagner Probleme mit der Natur. Von Natur aus ist er nämlich nicht so schlau, wie er gern wäre, sein Körper sieht von Natur nicht so aus, wie er ihn gerne hätte und überhaupt ist er von Natur aus ein eher unzufriedener Mensch. „Galapgos“ ist skurriles Standup-Kabarett vom Feinsten.

BlöZinger laden am 5. November ein, sich ZEIT zu nehmen. Mehr ist dazu noch nicht zu sagen. Auch junge Talente brauchen Aufmerksamkeit: „Am 12. November stellen wir jungen Kabarettistinnen und Kabarettisten unsere Bühne als TRAMPOLIN zur Verfügung.

Eine Mixed-Show als Förderprogramm für den Nachwuchs“, freut sich Hamp. Am 26. November steht zum Abschluss die Leonhardsberger und Schmid-Show am Programm. Hamp wirbt: „Wenn Sie Songs, Gags, Dance Moves und ein bisschen Prickeln mögen, dann sind Sie bei dieser Show richtig angelangt.“

Beginn der Veranstaltungen im VJH-Saal Pottendorf ist jeweils um 20.15 Uhr – Einlass 19.30 Uhr.

Tichets und Programminfos: http://www.dasringelspiel.at/kultur/