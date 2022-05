Maibaum stürzte im Kreisverkehr auf Fahrbahn

Werbung

In Pottendorf ist es fast schon „schlechte“ Tradition, dass der Maibaum in der Nacht auf den 1. Mai umgesägt wird. War es in den letzten Jahren immer der Maibaum vor dem Pflegeheim, wurde bereits im letzten Jahr der Maibaum im neuen Kreisverkehr Opfer dieser „Tradition“. So kam es in der Nacht auf den 1. kurz vor Mitternacht neuerlich zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Unbekannte kamen mit einer Motorsäge bewaffnet und schnitten mitten im Ort den Maibaum um. Dieser wurde schon vor Tagen gemeinsam mit in Tracht gekleideten Schaufensterpuppen als Dekoration aufgestellt.

Der Baum landete teilweise auf der Fahrbahn und behinderte den Verkehr. Die Feuerwehr musste diesen mit der Seilwinde auf den Kreisverkehr zurück ziehen. Mehrere Personen in einem Fastfoodlokal direkt am Kreisverkehr wurden von der Polizei befragt. Sie wollen zwar die Kettensäge gehört aber den oder die Unbekannten nicht gesehen haben. Verärgert zeigte sich auch der Pottendorfer Bürgermeister Ing. Thomas Sabbata-Valteiner, der in der Nacht noch zum „Tatort“ kam. „Das hat nichts mehr mit Tradition zu tun, nicht auszudenken, wenn ein Pkw gegen den Baum im Kreisverkehr gefahren und verunfallt wäre“, ärgert sich der Ortschef.

Wie am nächsten Morgen festgestellt wurde, entwendeten die Unbekannten auch zwei Figuren der Dekoration samt Tracht. „Wir erstatten natürlich Anzeige, weil es einfach gefährlich ist, dort einen Baum umzuschneiden!“, so Sabbata-Valteiner.

Wie gerade bekannt wurde, musste auch zwei Ortschaften weiter, in Deutsch Brodersdorf, die Feuerwehr in der Nacht ausrücken, da Unbekannte den Maibaum vor dem Feuerwehrhaus umgeschnitten und quer über der Fahrbahn liegen gelassen haben. Auch hier war die Polizei vor Ort.

