Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Pottendorf und Siegersdorf gekommen. Eine Pkw mit steirischen Kennzeichen kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die Lenkerin im Fahrzeug schwer verletzt eingeklemmt. Die Feuerwehren Pottendorf, Siegersdorf und Landegg mussten zu einer Menschenrettung ausrücken. Weiters wurden ein Rettungswagen des Roten Kreuz Landegg und der Notarzthubschrauber Christophorus 3 zur Unfallstelle gerufen. Die Feuerwehr konnte mittels hydraulischem Rettungsgerät die Lenkerin befreien und schonend aus dem Fahrzeug retten. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wr. Neustadt geflogen.

Tragisches Detail: An genau dem selben Baum ist es bereits am 1. März 2014 zu einem schweren Unfall gekommen. Auch damals prallte ein Pkw gegen diesen Baum, dabei starb die 16-jährige Beifahrerin noch an der Unfallstelle.

