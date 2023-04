Regenbogen-Kindergarten feierlich eröffnet

In der Marktgemeinde Pottendorf wurde am Freitag, 31. März, der Regenbogen-Kindergarten offiziell eröffnet. Die Kinder begrüßten ihre Gäste mit fröhlichem Gesang und strahlten vor Freude in ihrer neuen Bildungseinrichtung. Der barrierefreie, ökologisch gebaute Kindergarten mit sechs Gruppenräumen, zwei Bewegungsräumen und einem Multifunktionsraum bietet den Kleinen ein tolles Lernumfeld.

Bürgermeister Thomas-Sabbata Valteiner, der betonte, dass in Pottendorf nun an drei Standorten insgesamt 311 Kindergartenkinder betreut werden, freute sich über die vielen Gäste aus der Politik und die zahlreichen Eltern die zur Veranstaltung gekommen waren. Für den Regenbogen-Kindergarten investierte die Gemeinde rund 4 Millionen Euro (exkl. Grundstück), von denen 20 Prozent vom Land Niederösterreich gefördert wurden. Zu den Ehrengästen gehörten die Landesräte Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Sven Hergovich (SPÖ), die Landtagsabgeordneten Elvira Schmidt (SPÖ), Christoph Kainz (ÖVP) und Peter Gerstner (FPÖ), die Bürgermeister Natascha Matousek (Oberwaltersdorf, ÖVP), Thomas Jechne (Mitterndorf, SPÖ), René Klimes (Blumau-Neurißhof, Liste) und Daniel Pongratz (Pottenstein, SPÖ), Kindergarten-Inspektorin Michaela Edl und der stellvertretende Bezirkshauptmann Martin Hallbauer.

Landesrätin Teschl-Hofmeister betonte in ihrer Festansprache, dass gute Kindergärten für ein Land notwendig seien und das Land Niederösterreich die Gemeinden bei Ausbau und Unterhaltung der Einrichtungen unterstützen werde: „Dieses Projekt ist ein weiterer Puzzlestein auf dem Weg Niederösterreich zu Kinderösterreich zu machen. Der neue 6-gruppige Kindergarten bietet den Kindern moderne Lern- und Spielwelten und gleichzeitig den Pädagoginnen eine funktionelle Arbeitsumgebung“, so Teschl-Hofmeister. Landesrat Hergovich erinnerte sich in seinen Grußworten an seine eigene Kindergartenzeit und forderte ein kostenfreies Angebot für die Kleinen.

Bei der Eröffnung waren auch zahlreiche weitere Politiker wie Landtagsabgeordnete, Bürgermeister und der stellvertretende Bezirkshauptmann anwesend. Nach der Segnung durch Dechant Josef Lippert wurde das Band durchschnitten und der Regenbogen-Kindergarten offiziell eröffnet.

Die Investition in den Regenbogen-Kindergarten zeige laut dem Bürgermeister, dass Pottendorf großen Wert auf die Bildung seiner Kleinsten lege und sich für eine gute Betreuung einsetze. „Wir wünschen den Kindern viel Spaß und Erfolg beim Lernen und Entdecken in ihrem neuen Kindergarten“, sagte Sabbata Valteiner.

