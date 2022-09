Internationaler Bewerb: Champions der Hunde gesucht

Im Multiversum in Schwechat findet vom 22. bis 25. September die Agility Weltmeisterschaft (Agility World Championship) für Hunde statt.

Organisiert wird diese von den beiden Pottendorfern Katharina (31) und Hans (68) Fried, Vereinsvorstände des ÖRV Pottendorf, wo alle Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern Agility trainieren können.

Eigentlich wurde die Weltmeisterschaft vor bereits fünf Jahren an Russland vergeben. Durch den Krieg in der Ukraine musste kurzfristig eine andere Lösung gesucht werden.

Schwierig, neuen Ort für den Bewerb zu rinden

„Es war für das internationale Komitee sehr schwer, einen neuen Austragungsort zu finden. Daher habe ich angeboten, die Veranstaltung durchzuführen“, erzählt Hans Fried im Gespräch mit der NÖN. „Es ist natürlich herausfordernd, da die meisten Hallen bereits über Jahre ausgebucht sind und auch die Sponsorengelder längst vergeben sind. Wir haben aber mit dem Multiversum in Schwechat eine Möglichkeit gefunden, die Veranstaltung doch stattfinden lassen zu können. Das war uns nach fast zwei Jahren Turnierpause wegen Corona sehr wichtig“, sagt der Agility-Experte.

Fried war bereits 2003 Weltmeister und 2004 und 2015 Vizeweltmeister. Auch seine Ehefrau Katharina startete bereits mehrfach bei der Weltmeisterschaft und kennt sich sehr gut aus. Sie ist für die Organisation wesentlich verantwortlich und arbeitet seit mehreren Wochen hart daran, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

„Es werden 38 Nationen mit insgesamt 460 Startern bei der Weltmeisterschaft teilnehmen.“

Sie berichtet: „Es werden 38 Nationen mit insgesamt 460 Startern bei der Weltmeisterschaft teilnehmen.“ Die Veranstaltung wird von ca. 1.200 Besuchern verfolgt und ist bereits ausverkauft. Mit Teilnehmern und Betreuern werden insgesamt 1.700 Personen bei der Veranstaltung sein. „Es ist eine logistische Herausforderung, alle Unterkünfte zu organisieren“, merkt Katharina Fried an.

Am 22. und 23. September werden die Gruppenbewerbe ausgetragen. Hier werden jeweils 3 bis 4 Hunde mit ihren Hundeführern in drei verschiedenen Bewerben (Small, Medium und Large) teilnehmen.

Am 24. und 25. September werden dann die Einzelbewerbe ausgetragen.

„Das Teilnehmerfeld ist so eng, da geht es um hundertstel Sekunden und um die Entscheidung wer Weltmeister wird“, sagt Hans Fried. Er und seine Partnerin sind seit vielen Jahren nicht nur Hundetrainer, sondern auch Richter bei Bewerben. Ihren Verein, den ÖRV Pottendorf gibt es seit 1995 in Pottendorf und er zählt zu einem der führenden Vereine des Landes. In Österreich ist der Hundesport sehr beliebt.

Insgesamt gibt es über 4.000 Mitglieder in Vereinen und über 1.400 Hunde und Hundeführer, die regelmäßig an Turnieren, die fast jedes Wochenende stattfinden, teilnehmen. Für Hans Fried ist das kommende Turnier in Schwechat aber etwas besonderes. „Ich habe mit der bevorstehenden Weltmeisterschaft dann alle Turniere und Bewerbe, die es gibt, veranstaltet“, betont der Agility-Experte, der gemeinsam mit seiner Frau selbst sieben Hunde hat.

