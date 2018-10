Sechs Verletzte nach Frontalzusammenstoß mit Behindertentransport in Pottendorf im Bezirk Baden!

Auf der L157 zwischen Pottendorf und Tattendorf kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Pkw mit zwei Personen und ein Behindertentaransport mit sieben Personen prallten Frontal zusammen. Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Im Kleinbus wurden vier Personen verletzt, drei Personen blieben unverletzt.

Die Verletzten wurden mit mehreren Rettungswägen sowie der schwer verletzte Pkw Lenker mit dem Rettungshubschrauber C3 in Krankenhäuser gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Der Aufprall war so heftig, das der Motor des Pkw über 30 Meter weit in ein Feld geschleudert wurde.

Vier Feuerwehren, zahlreiche Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Rettungshubschrauber C3 standen im Einsatz. Die L157 ist derzeit noch gesperrt!

