In der Otto Glöckel Straße zog ein heftiger Wirbelsturm durch und entwurzelte dutzende Bäume und deckte mehrere Häuser ab. Bei einem Mehrparteienhaus wurden ca. 15 Quadratmeter vom Dach herunter gerissen und ein Kamin droht abzustürzen! Auch weitere Dächer wurden zum Teil schwer in Mitleidenschaft gezogen! Die Feuerwehr steht im Großeinsatz! Mehr in Kürze!

