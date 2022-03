VJH sammelte für die Ukraine

Es wurde einerseits um Geldspenden und andererseits um Sachspenden gebeten. Der Andrang war groß. „Wir haben über 120 Umzugskartons an Hygieneartikeln, Windeln, Erste Hilfe Ausstattung und haltbare Lebensmittel bekommen“, so Heinz Hamp vom VJH. Die Hilfsgüter gehen bereits am Sonntag direkt in eine ukrainische Gemeinde. Die Geldspenden kommen der Ukraine-Hilfe von Caritas und SOS-Kinderdorf zu gute!

