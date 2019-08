Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle bot sich den Einsatzkräften ein unklares Einsatzszenario: Ein beschädigter Pkw stand am Pannenstreifen und war gegen die Randleitschiene gedrückt, mehrere Personen befanden sich am Pannenstreifen und im Bereich des 1. Fahrstreifens, in weiterer Ferne waren Blaulichter zu erkennen. Zuerst einmal galt es die erste Einsatzstelle durch die Feuerwehreinsatzkräfte abzusichern und die Lage näher zu erkunden.

"Ein Pkw mit vier Insassen, darunter zwei Kleinkinder, musste wegen eines gesundheitlichen Notfalls der Beifahrerin am Pannenstreifen zwischen Pottendorf und Ebreichsdorf-West anhalten", hielt die Feuerwehr in einer Aussendung am Sonntagnachmittag fest.

Laut ersten Angaben vor Ort touchierte danach ein nachkommender SUV aus bisher unbekannten Gründen den abgestellten Wagen. Dabei war der seitliche Anprall so heftig, dass der Pkw gegen die Randleitschiene gedrückt wurde und alle Türen blockierten.

"Über die Fenster bzw. über die Heckklappe wurde die beiden Kleinkinder, sowie die Lenkerin mit Unterstützung von nachkommenden Ersthelfen aus dem Unfallwrack gerettet", beschrieb die Feuerwehr in der Aussendung. Neben der Feuerwehr Pottendorf trafen auch kurz darauf die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte vor Ort ein.

"Die weitere Lage ergab dann: Jene SUV-Pkw-Lenkerin, die seitlich gegen den aufgrund eines medizinischen Notfalls am Pannenstreifen abgestellten Pkw geprallt war, verlor rund 250 Meter weiter vom eigentlichen Unfallort entfernt die rechte Vorderachse samt Rad, welche am Pannenstreifen zum Erliegen kam. Das Unfallfahrzeug (BMW) kam jedoch erst nach rund 500 Meter bei der Ausfahrt Ebreichsdorf-West in Fahrtrichtung Wien zum Stillstand", so die Florianis.

Seitens der Feuerwehr mussten ausgelaufene Betriebsmittel mittels Ölbindemittel gebunden werden. Eine leicht verletzte Person wurde vom Arbeiter-Samariter Bund erstversorgt und in das nächstgelegene Krankenhaus zur weiteren Behandlung abtransportiert. Die Kleinkinder sowie alle anderen beteiligten Personen blieben bei dem Unfall wie durch ein Wunder unverletzt.

Beide Unfallfahrzeuge wurden von der Feuerwehr geborgen. "Warum die Lenkerin des SUV-Pkw (BMW X3) gegen das am Pannenstreifen abgestellte Fahrzeug geprallt war und erst in enormer Entfernung bei der Ausfahrt Ebreichsdorf zum Stillstand kam, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen", so die Feuerwehr.