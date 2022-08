Pottenstein Diebstahl von Fahrrädern geklärt

E in Zeuge konnte am Montag beobachten, wie unbekannte Männer in Pottenstein, Bezirk Baden, ein Motorfahrrad in einen weißen Kastenwagen verluden. Der Geschädigte verständigte unmittelbar nach dieser Beobachtung die Polizei.