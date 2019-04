Der Verein „Der Glücksbote“ mit Obmann Erwin Lepuschitz sammelt bei jeder sich bietenden Gelegenheit für Triestingtaler Kinder, deren Eltern sich in finanzieller Not befinden und daher nicht auf Rosen gebettet sind.

So natürlich auch zum jetzigen Zeitpunkt, knapp vor dem Osterfest, überbrachte Lepuschitz wahre Berge an Geschenken, die nun vom Verein „Tridok“ an die richtigen Adressen verteilt werden.

Auch eine engagierte Pottensteiner Abordnung, mit Roland Hofbauer, Martin Dörflinger und Martina Bauer, gesellte sich mit ihren Spenden dazu. Sie übergaben eine riesige Menge an Plüschhasen und Naschereien an Vereinsobmann Erwin Lepuschitz, über die sich zahlreiche Kinder ganz sicher sehr freuen werden.