Vandalen beschmierten Garagenfläche

Nicht zu übersehen ist die Schmiererei an den erst vor einigen Jahren errichteten Garagen von Markus Hönigsperger in Pottenstein an der B18.

Vor ca. drei Wochen verkündete jemand seinen Unmut über die Regierung in riesengroßer Aufschrift auf den Garagenfassaden. Markus Hönigs- perger brachte den erheblichen Sachschaden zur Anzeige und wollte vor ein paar Tagen die Schmiererei übermalen lassen, was mit erheblichen Kosten, die er selbst tragen muss, verbunden ist. Just ging vor ein paar Tagen ein erneuter Sprayer ans Werk und sprühte mit oranger Farbe über die andere Schrift drüber. „Wie komme ich dazu, wir haben die Garagen vor ein paar Jahren bauen lassen. Ich bin weder Regierungsmitglied noch habe ich etwas mit irgendwelchen Maßnahmen zu tun. Ich bin schlicht und einfach ein Geschädigter, der einen erheblichen Sachschaden erlitten hat“, ärgert sich Hönigsperger.

Die Polizei Berndorf hat bereits Verdächtige im Visier, bittet aber dennoch um zweckdienliche Hinweise.

