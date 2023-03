Weingut Leo Aumann: Der beste Merlot kommt vom Harterberg

Leo Aumann hat seinem traditionellen Heurigenlokal vor einigen Jahren einen markanten Zubau verpasst, der dank viel Glas und moderner Architektur von vielen Heurigenbesuchern ganz bewusst als Sitzplatz ausgewählt wird. Der Winzer fügt hinzu: „Hier finden auch unsere Weinverkostungen statt, wenn wir nicht ausgesteckt haben.“ Ein idealer Platz, um auch den neuen Merlot Harterberg 2018 zu verkosten, der im neuen Rot- und Süßwein Guide Austria als Gesamtsieger ausgewiesen wird. Auszeichnungen sind Leo Aumann nicht fremd, „wir haben schon bei diversen Verkostungen gewonnen, etwa bei der AWC Vienna“.

Nicht nur Gesamtsieger, sondern auch Sortensieger

Der Zweigelt Ried Oberkirchen wurde bei der Rot- und Süßweinprämierung Sortensieger. Der besagte Harterberg befindet sich im Bad Vöslauer Stadtteil Gainfarn. Leo Aumann hat seine Rieden in der gesamten Thermenregion verteilt, „um die unterschiedlichen Bodengegebenheiten mit den richtigen Rebsorten zu kombinieren“, erläutert der Winzer. Denn jede Rebsorte hat hinsichtlich des Bodens ihre eigenen Ansprüche. „Die richtige Sorte im richtigen Boden in der entsprechenden Klimazone ergibt viele sehr unterschiedliche Weine“, erläutert Aumann.

Für Heurigen ist Ehefrau Claudia zuständig

Der Weinbaubetrieb umfasst 50 Hektar, für die Weine ist Leo Aumann verantwortlich, seine Frau Claudia organisiert den Heurigenbetrieb und ist für Logistik und Marketing verantwortlich. Die Logistik gewann vor allem während der Corona-Lockdowns an Bedeutung. „Wir haben unsere Weine in die ganze Welt verschickt“, erklärt Claudia Aumann. Da stößt man mit seinem eigenen Fuhrpark rasch an seine Grenzen. Claudia Aumann stammt selbst aus einem Weinbaubetrieb, sie musste sich nicht extra in eine für sie neue Materie einarbeiten. Der Name des prämierten Sortensiegers Ried Zweigelt ist für sie leicht erklärt: „Man steht in Gainfarn im Weinberg und sieht unter sich genau die Spitze der Pfarrkirche. Daher kommt auch der Name.“ Sechsmal im Jahr hat der Heurige geöffnet. Aumanns Konzept und seine Weine kommen so gut an, dass vor allem am Wochenende eine Platzreservierung notwendig ist. Weinverkostungen sind auch außerhalb der Austeckzeiten möglich.

