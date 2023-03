Prämierung Triestingtaler Landjugend holte Gold und Silber!

Lesezeit: 3 Min EH Elfi Holzinger

Felix Reischer wurde in den Landesvorstand der Landjugend NÖ gewählt. Er unterstützt das Viertelsteam im Industrieviertel für das kommende Landjugend-Jahr. Foto: zVg Marlene Appel , Marlene Appel

D ie Landjugend Furth holte beim Tag der Landjugend 2023 für ihr Projekt „Die neue Wehr gefällt der Forelle sehr“ die Goldene Auszeichnung des Landes Niederösterreich und die Landjugend Hafnerberg-Nöstach für ihr Projekt „Der Grillplatz am Hafnerberg“ die Auszeichnung in Silber. Gleichzeitig wurde der Further Felix Reischer in den Landesvorstand der Landjugend NÖ gewählt.