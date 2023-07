McDonald's eröffnet am 13. Juli 2023 in Ebreichsdorf

Seit vielen Jahren bemüht sich Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) darum, eine McDonald's Filiale nach Ebreichsdorf zu bekommen. Nun öffnet sie mit 13. Juli für alle Besucherinnen und Besucher ihre Pforten. Bereits am 7. Juli luden die Restaurantkette und Franchisenehmer Martin Spörker Vertreter der Presse zu einer inoffiziellen Eröffnung in das Restaurant im Betriebsgebiet Ebreichsdorf an der B16 ein.

„Die Eröffnung des Restaurants ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Gemeinde, um den ich mich bereits die letzten Jahre intensiv bemüht habe. Ich freue mich daher sehr, dass es nun endlich gelungen ist", betonte Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Wolfgang Kocevar. „Ich bin sehr stolz darauf, dass McDonald's sich für die Eröffnung eines neuen Restaurants in unserer Stadt entschieden hat. Das ist auch ein wichtiger Schritt für die lokale Wirtschaft und bietet unseren Bewohnerinnen und Bewohnerns sowie Besuchern eine weitere kulinarische Abwechslung", ergänzt der Stadtchef.

Die Eröffnung des Restaurants schafft zudem 50 neue, krisensichere Arbeitsplätze in der Region. Franchisenehmer Martin Spörker merkt an: „Ich freue mich sehr, dass das neue Restaurant hier in Ebreichsdorf nach nur wenigen Monaten Bauzeit eröffnet wird. Es bietet ein besonderes Restauranterlebnis in Wohlfühlatmosphäre und viel Platz für alle Generationen.“ Auf Grund der Ferienzeit verzichte er diesmal auf einen formellen Eröffnungsabend und möchte stattdessen einen großzügigen Betrag an die Ronald McDonald Kinderhilfe spenden. Der Gastgeber beteiligt sich auch gerne an Gemeindeveranstaltungen und Aktivitäten der Stadt. So war McDonald's bereits Teil des diesjährigen „Escape Rooms“.

Rechtzeitig zur Eröffnung wird auch der neue Rad- und Gehweg fertiggestellt, der das Betriebsgebiet entlang der B16 erschließt.