"Sie ist eine Hexe.“ – Für tausende von Frauen in Westafrika bedeutet dieses Urteil ein schweres Schicksal – häufig sogar ein Todesurteil. In Ghana werden noch heute Frauen als vermeintliche Hexen gebrandmarkt und brutal verfolgt.

Unter anderem darum geht es in einem Vortrag der preisgekrönten Fotografin Ann-Christine Woehrl am Sonntag, 29. Juli um 19 Uhr im Arnulf Rainer-Museum in Baden, Josefsplatz 5. Der Eintritt ist frei.