Gratulation dem Wein-Botschafter von Bad Vöslau

Die Winzer der Region sind wieder höchst erfolgreich. Ein aktuelles Beispiel ist das Bad Vöslauer Weingut Schachl: Neben vielen pfiffigen Ideen vom charmanten Picknick-Korb samt Tipp für den lauschigen Panoramablick bis zur Regio-Box für den 24-Stunden-Genuss beweist Kellermeister Harald Schachl ein besonderes Geschick beim Weinmachen. Insbesondere der Blauen Portugieser ist erfolgreich, das Aushängeschild des Weinguts, aber auch der gesamten Stadt, in der die Rebsorte seit über 250 Jahren tief verwurzelt ist. Schachls Blauer Portugieser findet sich auf der Straße der Sieger wieder: Alleine 2023 darf sich die Rebsorte in ihren verschiedenen Ausbauten über drei Auszeichnungen freuen.

Den Sieg in ihrer Kategorie erhielt „Granat Jg. 2021“ mit seiner Bewertung als Champion du Monde bei einer internationalen Vergleichsweinkost im ungarischen Pécs. Als Champion du Monde wurde aber auch die neue Portugieser-Cuvée Schlosskeller Jg. 2021 in ihrer Kategorie Top-platziert. Und als „Draufgabe“ gabs für den Jungspund in der Riege der Jungweine, dem Blauen Portugieser Jg. 2022, von der Jury eine Silbermedaille.

Die nächste Goldmedaille – diesmal für den Pinot Noir des Hauses klopft bereits an die Tür: Die Auszeichnung erfolgte diesmal in Deutschland bei der internationalen Women’s Trophy. „Ein Teil der Trauben dafür stammt aus einem Weingarten aus dem Jahre 1944 und somit aus der wahrscheinlich ältesten Pinot-Anlage der Thermenregion Wienerwald“, erzählt das Winzerpaar.

Destinations-Geschäftsführer Michael Wollinger gratuliert den ausgezeichneten Winzern. „Die immer mehr an Bedeutung gewinnenden Reisemotive Wein und Kulinarik lassen sich in der Thermenregion Wienerwald auch mit vielen weiteren Angeboten, wie Radfahren, Wandern, Kultur oder Wellness kombinieren und runden so das Angebotsspektrum perfekt ab,“ freut sich Wollinger.

Bad Vöslaus Stadtchef, Bürgermeister Christian Flammer schließt sich den Gratulationen an: „Gustos sind wie Stimmungen - vielfältig, veränderlich und manchmal ganz schön überraschend. Diese Vielfalt spiegeln die Weine unserer Stadt wider, in der das Thema Wein und Genuss eine wichtige Rolle einnimmt. Das Weingut Schachl gehört zu den Wein-Botschafter von Bad Vöslau, zu den jüngsten Erfolgen gratuliere ich herzlich“.

Dies lässt sich am besten gleich mit einem Kurzaufenthalt in der Region verbinden – die besten Reise-Tipps von „feiner Landpartie“ bis zur Weinreise finden Sie dazu auf www.wienerwald.info/kulinarikreisen oder im Rahmen der Kulinarik-Entdeckertour wo auf den Spuren des Rotgipfler und des Heurigen „Traditionen neu erschmeckt“ werden: https://www.niederoesterreich.at/entdeckertour-kulinarik-wienerwald