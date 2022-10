Liese-Prokop-Frauenpreis im Casino Baden: „Ich ziehe meinen Hut“

Seit 2007 wird der Liese-Prokop-Frauenpreis verliehen, um, in Erinnerung an ie Namensgeberin, starke Frauen vor den Vorhang zu holen. Die Preisverleihung fand im Casino Baden statt.

Frauenlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, ÖVP, und Soziallandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ, auch für die Gleichbehandlung verantwortlich, ehrten 12 außergewöhnliche Frauen, die, aufgrund ihres Engagements in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Wirtschaft und Unternehmertum, Kunst, Kultur und Medien, sowie Soziales und Generationen, aus den eingereichten Vorschlägen ausgewählt wurden.

In letztgenannter Kategorie waren zwei Frauen aus dem Bezirk Baden mit dabei. Andrea Keglovits-Ackerer aus Neu-Mitterndorf betreibt in der Nachbargemeinde Gramatneusiedl das Therapiezentrum „Kinder stärken“. Beatrice „Mini“ Müllner aus Oberwaltersdorf ist hauptverantwortlich dafür, dass die Marktgemeinde zum „1. Kinderkrebshilfedorf Niederösterreichs“ erhoben wurde. Sie beeindruckt durch ihr unermüdliches Engagement für die Kinderkrebshilfe, für die sie in den vergangenen 19 Jahren unglaubliche Summen an Spendengeldern aufstellte.

„Ich weiß manches Mal nicht wo sie all ihre Energie und Kraft hernimmt, die sie tagtäglich in ihre Arbeit mit ihren Mitmenschen und vor allem für ihr Herzensprojekt ‚Kinderstärken‘ investiert.“

Bürgermeister Thomas Jechne

Auch Bürgermeisterin Natascha Matousek, ÖVP, beglückwünschte die Preisträgerin. „Mini hat Oberwaltersdorf zum 1. Kinderkrebshilfe-Ort Österreichs gemacht, das heißt an sich schon sehr viel. Als ich die Kriterien für den Liese Prokop Frauenpreis gelesen habe, war mir aber sofort klar, dass ich dafür unsere Beatrice Müllner als Preisträgerin vorschlagen muss. Dass es nun geklappt hat, freut mich natürlich umso mehr“, gesteht die Ortschefin ein. Andrea Keglovits-Ackerer hilft ebenfalls: mithilfe von Pferden, die in ihrem Verein gezielt eingesetzt werden, um Kinder zu stärken. Mitterndorfs Bürgermeister Thomas Jechne, SPÖ, gratuliert Keglovits-Ackerer: „Andrea ist eine unglaubliche Powerfrau. Ich weiß manches Mal nicht wo sie all ihre Energie und Kraft hernimmt, die sie tagtäglich in ihre Arbeit mit ihren Mitmenschen und vor allem für ihr Herzensprojekt ‚Kinderstärken‘ investiert. Ich darf herzlichst zu diesem Preis gratulieren, welchen sich Andrea redlich verdient hat! Ich ziehe meinen Hut!“

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.