Portmann will einfach nur singen ...

Gut, dass die Sängerin Miriam Portmann es schon seit Kindesbeinen an mag, vor einem großen Publikum zu singen. „Mit neun Jahren sang ich erstmals vor Publikum, mit zehn Jahren stand ich auf der Bühne des Konzerthauses und sang vor 2.000 Leuten und mit 16 Jahren wurde ich ans Theater an der Wien engagiert“, erinnert sich Portmann. Je mehr Leute im Publikum saßen, umso wohler fühlte sich die kleine Miriam auf der Bühne. Sie fragte immer „wieviel Leute kommen heute?“ Man möchte deshalb fast glauben, dass die Live-Übertragung der Premiere am kommenden Sonntag aus der Sommerarena direkt auf den Rathausplatz in Wien extra für sie organisiert wurde. Das ist auch der Grund, warum die Premiere der Stolz-Operette „Frühjahrsparade“ diesmal auf einen Sonntag verlegt wurde.

Melodien von Robert Stolz sind Balsam für die Seele

Man möchte auch weiters glauben, dass die Rolle der Sängerin Hansi Gruber extra für sie geschrieben wurde, weil die Hansi war eine gut bekannte Sängerin in Wien, „diese Rolle wollte ich schon immer einmal spielen, ich kann ganz einfach mich spielen, ich kann auch das Publikum anspielen“, sprudelt es fröhlich aus der Sopranistin hervor. Wenn man ein bisschen übertreiben möchte, dann ist das ganze Genre Operette für die Portmann geschrieben worden, besonders die Stolz Operetten, „die sind Balsam für die Stimme, Robert Stolz Melodien haben mich mein ganzes Leben lang begleitet, seit meiner Kindheit, es hat so eine Leichtigkeit, die man, je älter man wird, leider verliert“, schwärmt sie. Wenn man Stolz singt, dann fließt es richtig. Kennengelernt hat sie noch die Einzi Stolz, die von der Portmann angetan war und sie auch förderte.

Rolle der Hansi Gruber war immer ein Traum

Die Rolle der Hansi Gruber wünscht sie sich schon lange zu spielen, jetzt endlich habe es geklappt, nochdazu in Baden, wo die Operette eine besondere Heimstätte hat. Und dann gibt es noch einen schönen Zufall für die leidenschaftliche Sängerin, die ebenfalls eine Wiener ist: „Mein Lieblingswienerlied kommt ebenfalls in der Frühjahrsparade vor.“ So schließt sich der Kreis perfekt und „besser geht es einfach nicht.“ Das wichtigste sei für sie, dass sie singen kann „ich musste immer singen, wenn ich als Kind irgendwo stand oder auf die Straßenbahn wartete, habe ich gesungen.“

Portmann ist stolz, Operette zu singen, so einfach sei das nicht, man müsse viele Talente vereinen, „man singt nicht einfach nur, man muss tanzen und Schauspielen können, Operette ist ein Gesamtpaket und ich fühle mich in der Operette zuhause“, sie verstehe deshalb gar nicht, warum man manchmal immer noch herablassend auf die Operette schaut und sie vernachlässige. Mit 17 sangt sie ihre erste Operetten-Partie und wurde prompt an die Volksoper engagiert. Heute lebte sie in Wien und Bern und „fröhnt“ ihrer großen Leidenschaft, dem (Operette) singen. Zu sehen und zu hören, aber Sonntag entweder in der Sommerarena live oder am Rathausplatz (auch live).