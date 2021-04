Österreichs meist gegoogelte Frau durfte kürzlich gemeinsam mit dem aus Baden stammenden Erfolgsautor, Manager und Biograf Clemens Trischler einen Tag lang einem Kamerateam des bekannten deutschen TV-Promimagazins Einblicke in ihr Leben und wie sie wohnt, geben. Ganze 8 Stunden lang drehten die beiden mit dem TV-Team. Unter anderem in Gerda Rogers‘ Anwesen in Baden, wo sie seit 20 Jahren lebt – übrigens drei Straßen weiter von ihrer Zwillingsschwester – und beim Spaziergehen durch die Stadt und die Parks.

Zu sehen ist die ganze Homestory am kommenden Sonntag um 17.45 Uhr. RTL Exclusiv berichtet seit 1994 über die Welt der Stars, moderiert von Frauke Ludowig.