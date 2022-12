Traiskirchen: Es ist einfach, Müll aufzuklauben

Werbung

Es könnte so einfach sein, und doch kümmert es nur die wenigsten. Der Müll, der vor dem eigenen Haus oder der eigenen Wohnung auf dem Gehweg liegt, wird meistens ignoriert. „Das ist Sache der Gemeinde, den Abfall wegzuräumen“, denken sich wohl die meisten und steigen achtlos über leere Getränkedosen, alte Zeitungen, Zigarettenstummeln und dergleichen einfach hinweg. In Traiskirchen hingegen hat sich vor einem Jahr eine Initiative gebildet, denen ein gepflegtes Ortsbild ein Anliegen ist und die selbst zum Greifer und zum Besen langen, um den Abfall rasch zu beseitigen.

„Hier ist es oft besonders schlimm mit dem Müll, der entweder aus vorbeifahrenden Autos geworfen wird oder auf anderen Wegen auf der Straße landet“

Franz Eggenweber

Unterstützt werden sie dabei von Stadtrat Franz Muttenthaler, SPÖ. Er erzählt: „Natürlich beschweren sich Bürgerinnen und Bürger immer wieder, dass diverser Müll einfach weggeschmissen wird und am Gehweg liegenbleibt. Ich habe lange überlegt, was man da machen könnte. Da hat sich die Gelegenheit ergeben, dass sich engagierte Bürgerinnen und Bürger gefunden haben, die selbst den Müll vor ihrer Haustür wegräumen. Deshalb freut es mich auch, dass ich die ‚Müllklauberinnen‘ unterstützen darf.“ Zwar besteht die Gruppe mehrheitlich aus Damen, aber es ist eigentlich Franz Eggenweber zu verdanken, dass Müllklauberinnen und Müllklauber immer wieder zur Müllbeseitigung ausrücken.

Er wohnt mitten in Traiskirchen, auf der Wiener Straße. „Hier ist es oft besonders schlimm mit dem Müll, der entweder aus vorbeifahrenden Autos geworfen wird oder auf anderen Wegen auf der Straße landet“, ist Eggenweber überzeugt. Und er ist niemand, der lange untätig zuschaut, sondern selbst initiativ wird. „Den Müll aufklauben kann ein jeder. Ich bin erstmals mit meinem Sohn losgezogen in meiner Straße, weil ich finde, dass das einen ganz furchtbaren Eindruck macht, wenn der Müll am Gehsteig liegt. Ich habe es gerne sauber und räume gerne auf, und das nicht nur in meinem Haus, sondern auch vor meinem Haus, was ja auch mein unmittelbares Lebensumfeld ist.“ Er kontaktierte auch die Stadtgemeinde, um auf das Müllproblem aufmerksam zu machen. Seine Idee, dass Anrainer selbst losziehen und den Müll einsammeln, fand einen begeisterten Unterstützer in Franz Muttenthaler.

„Das ist wirklich eine Aschenputtelarbeit.“

Eggenwebers Beispiel machte Schule, mit der Zeit fanden sich mehr und mehr Gleichgesinnte, die losziehen, um Müll einzusammeln.

Dabei gibt es aber keine organisierten Sammelzüge, „jeder geht in seiner Straße, wenn er findet, es ist notwendig. Wir haben eine Dame, die hat sich darauf spezialisiert, Tschickstummel mit dem Greifer aufzusammeln. Das ist wirklich eine Aschenputtelarbeit.“ Rund zehn Personen sind mittlerweile in ihrem Grätzel unterwegs. Ist der von der Stadt zur Verfügung gestellte Müllsack voll, wird der Bauhof verständigt, damit die Mitarbeiter den Müll bei den Sammelinseln fachgerecht entsorgen.

Eggenweber wünscht sich, „dass auch das Land NÖ Initiativen setzt, um die Menschen dazu zu motivieren, „selbst aktiv Müll zu sammeln“.

