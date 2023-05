Monatliche Herz-Jesu-Messe in Klausen-Leopoldsdorf

Susanne Dürmoser hat als Kind wunderschöne Andachten am „Fuasi Hof“ ihrer Urgroßeltern in Thenneberg erlebt und das hat sich in ihr Herz geprägt. Der Gedanke an Hausmessen hat Susanne nie losgelassen. Und so hat das Ehepaar Susanne und Hans Dürmoser, aus ihrem nutzlos gewordenen „Austragshäusel“ in Eigenregie, eine wunderschöne, überaus stimmungsvolle Hauskapelle errichtet.

Susanne: „Im Oktober 2015 wurde unsere Hauskapelle mit Erlaubnis unseres Kardinal Christoph Schönborn zur Kapelle mit Kirchenrecht geweiht. Die Kapelle ist dem Heiligen Herzen Jesu und dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht.“

Seit dieser Zeit findet jeden ersten Freitag im Monat um 17.30 Uhr eine Herz-Jesu-Messe, mit anschließender Agape statt. Es ist keine Anmeldung nötig.

Messebesucher vor der Kapelle mit Zelebranten Pater Ferdinand und dem Ehepaar Dürmoser. Foto: Stephanie Pirkfellner

