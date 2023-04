Tradition lebt wieder auf: Klostermarkt am 1. Mai in Heiligenkreuz

Rund 30 Klöster und Ordensgemeinschaften aus Österreich und anderen Ländern bieten beim Klostermarkt ihre Produkte an – von edlen Klosterweinen über Bio-Spezialitäten bis hin zu Kunsthandwerken. Auch die begehrten Karpfen aus dem Stift Geras sowie das beliebte Klosterbier aus der Stiftsbrauerei Schlägl werden angeboten.

Während des Klostermarkts sind Sonderführungen zum großen Glockenspiel sowie Führungen durch das Kloster möglich und auch am Chorgebet in der Stiftskirche kann gerne teilgenommen werden.

Pater Roman bietet in der großen Aula „Altes & Schönes“ zum Verkauf an, Kinder und Jugendliche kommen bei diversen Fahrgeschäften auf ihre Kosten und auf Naschkatzen und auf Genießer warten verschiedene kulinarische Highlights. In den Arkaden können die Gäste Pater Meinrad beim Schaudrechseln über die Schulter schauen und beim großen Bücherflohmarkt im Kaisersaal bei Pater Florian gute Bücher entdecken.

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Heiligenkreuz und anschließend das kammermusikalische Ensemble aus Pfaffstätten.

Der Heiligenkreuzer Klostermarkt am 1. Mai ist von 9 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Um das Stift Heiligenkreuz stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

