Profi-Unterstützung Neues Beratungsnetzwerk in Baden

Gemeinsam stark für individuelle Unterstützung: Vera Praschek-Jäger, Ernst Hübner, Karin Streicher, Susanne Pacher-Hofmeister, Volker Ehrmann und Jenny Blaha. Foto: privat

E in neu gegründetes Beratungsnetzwerk in der Region Baden hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in verschiedenen Lebensbereichen professionelle Unterstützung anzubieten.

Die Gründungsidee des Beratungsnetzwerkes Baden war Zusammenarbeit, Vernetzung und gegenseitige Bereicherung. So konnte ein Multiplikator aus vielen, ganz unterschiedlichen Kompetenzen geschaffen werden. Das Team besteht aus einer Vielzahl von selbstständigen Sozialberatern, Psychologen, Coaches und Trainern, die ihr Fachwissen bündeln, um eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten: Karin Streicher, Wirtschafts- und Organisationspsychologin, Susanne Pacher-Hofmeister, Familien/Kinder/Jugend- und Patchwork Coach, Jenny Blaha, Lebens- und Sozialberaterin, Volker Ehrmann, Mental- und Personal Trainer, Ernst Hübner, Arbeits- und Organisationspsychologe, Vera Praschek-Jäger, Psychologin und Coach, Alrun Lackinger, Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin sowie Thomas Gamsjäger-Allain, der auf Kompetenzentwicklung und Kommunikation spezialisiert ist. Das Beratungsnetzwerk Baden deckt eine Vielzahl von Themenfeldern ab. Von der Lebens- und Sozialberatung über sportwissenschaftliche Beratung, Unternehmensberatung bis hin zur Schuldnerberatung wird ein großer Radius abgedeckt. Darüber hinaus bietet das Netzwerk auch Coaching, Supervision, psychologische Beratung und legt einen besonderen Schwerpunkt auf Elternbildung durch Vorträge und Workshops in Schulen und Kindergärten. Elternabend zum Thema „Mobbing in der Schule" Ein erstes herausragendes Projekt des Beratungsnetzwerks war die Zusammenarbeit mit dem Elternverein der Volksschule Gumpoldskirchen. Im Rahmen eines virtuellen Elternabends präsentierten Karin Streicher und Vera Praschek-Jäger das brisante Thema "Mobbing in der Schule". „Mobbing und insbesondere Prävention sind heutzutage zunehmend wichtige Anliegen, selbst an Volksschulen. Es ist für Eltern dieser Generation von großer Bedeutung zu wissen, wie sie ihre Kinder präventiv stärken können, ihre Empathiefähigkeit fördern und wie sie im Falle von Mobbingvorfällen handeln sollten“, erklärt Praschek-Jäger. Das Beratungsnetzwerk Baden ist laut Sprecherin Praschek-Jäger „stolz darauf, individuelle Unterstützung für Menschen in der Region anzubieten“. Es stelle „eine wertvolle Ressource dar, um Herausforderungen anzugehen und persönliches Wachstum zu fördern.“ Sie ist sich sicher: „Die Kooperation und Vernetzung der unterschiedlichen Kompetenzen im Netzwerk schafft einen erheblichen Mehrwert für die Gesellschaft.“ Infos über das Beratungsnetzwerk Baden und seine Dienstleistungen finden sich unter www.beratungsnetzwerk.net.