Frauenmuseum in Baden bitte warten

Viele Jahre wird über die Frage nachgedacht und diskutiert, ob Baden ein Frauenmuseum brauche? Seit März 2023 lagen konkrete Pläne auf dem Tisch, dass aus dem Wunschtraum des Vereins „frauenzimmer“, Realität werden könnte. Dieser Traum wandelt sich allerdings gerade wieder in einen Wunschtraum. Zumindest seit Samstag der Vorwoche gehen die Wogen hoch.

Kurz zur Chronologie einer langen Vorgeschichte: Ein qualifiziertes Team rund um Felicitas Thun-Hohenstein hat sich zusammengesetzt und ein Frauenmuseum konzipiert, das sich international sehen lassen könnte – und erst recht national. Österreich hätte dann zwei Frauenmuseen, eines in Vorarlberg und eines in Baden. Auch wurde endlich ein geeignetes Gebäude gefunden.

Wo heute noch die Stadtfeuerwehr in der Grabengasse (den ehemaligen Stallungen des Kaiserhauses) stationiert ist, wäre das Zentrum für Kunst und feministische Forschung – vorgesehen. Ein geräumiger Vorplatz, ein Archivraum, ein Ausstellungsraum und vieles mehr – alles in allem ein schlüssiges Raumkonzept wurde entworfen. Doch wieso ist das Projekt jetzt wieder in der Warteschleife?

Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, erklärt es so: „Eine Bedingung war, dass die Stadtbücherei in die Pläne eines Frauenmuseums miteinbezogen werden“, so der Bürgermeister, der beim zweiten Entwurf im März 2023 jedoch die Einbeziehung der Stadtbücherei vermisste.

„Brauchen eine Nachdenkpause“

Nun seien allerdings alle politischen Köpfe so aufgeregt, das „wir alle eine Nachdenkpause brauchen und wir von der ÖVP sind sicher keine Partei, die Frauenmissbrauch gut heißt“, ärgert sich Szirucsek ein wenig, so angefeindet zu werden.

Auch Vizebürgermeisterin Helga Krismer, Grüne, die bei der Präsentation im März in der Volksbank auch mit dabei war, will sich aus der aufgeheizten Stimmung heraushalten, „und deshalb gebe ich derzeit keinen Kommentar ab, werde mich aber bemühen, dass die Wogen sich wieder glätten“, so Krismer, die um Deeskalation bemüht ist.

Was hat zu dieser Aufregung geführt? Beate Jorda beteiligte sich mit einem Plakat beim Vereinstag vorigen Samstag in der Badener Innenstadt und machte darauf aufmerksam, dass das Frauenmuseum gestorben sei.

Mit diesem Plakat machte der Verein „frauenzimmer“ auf das momentane Aus für das in Planung befindliche Frauenmuseum aufmerksam. Foto: privat/Sagmeister, privat

In einem Gespräch vorige Woche zwischen Jorda und dem Bürgermeister sei herausgekommen, dass das Projekt so nicht durchgeführt werden könne. „Zwei Tage vor dem Badener Vereinstag erfuhr ich von Bürgermeister Stefan Szirucsek, dass das ambitionierte Zukunftsprojekt Zentrum für Kunst und feministische Forschung in Baden nicht realisiert werde, weil es dazu im ÖVP Club keine Mehrheit gäbe.“

Seit fast 10 Jahren setze sich der Verein für ein Frauenmuseum ein. „Vor drei Jahren wurde dann ein Team von der Stadtgemeinde beauftragt, ein Erstkonzept zu erstellen. Zum ersten Mal schien die Realisierung des Projektes in greifbare Nähe gerückt zu sein.“

Auch war Jorda froh, dass der ursprünglich geplante Ort, das Liebenberghaus in der Marchetstraße, aus Platzgründen verworfen wurde.

„Der ursprünglich geplante Ort, das Liebenberghaus in der Marchetstraße, wurde verworfen, weil die Kleinräumigkeit des Gebäudes einem modernen Zentrum widersprach.“ Auch die Verbindung mit einer neuen zeitgemäßen Stadtbibliothek kam für die Erstellerinnen des Erstkonzepts nicht in Frage, weil der neue Standort in der Grabengasse für ein Frauenmuseum und eine Stadtbibliothek dann auch wieder zu klein gewesen wäre. Jorda: „Nach zehn Jahren ist es frustrierend zu sehen, dass Baden doch mutlos ist und viele die Wichtigkeit und Dringlichkeit feministischer Anliegen nicht erkennen. Wir erleben gerade einen veritablen Backlash in Sachen Frauenpolitik.“

Immer wieder sollte man sich vor Augen führen: Frauen erzeugen 80 Prozent der Weltnahrungsmittel, verrichten 66 Prozent der Weltarbeitsstunden, erhalten allerdings nur 10 Prozent des Welteinkommens und besitzen ein Prozent des Welteigentums.

„Von einer wirklichen Gleichberechtigung sind wir auch hierzulande noch weit entfernt. Österreich ist im Europavergleich trauriger Verlierer in vielen Bereichen: der Gender-Pay-Gap zählt zu den größten in den OECD Staaten, Bildungschancen hängen in Österreich immer noch sehr stark vom familiären Umfeld ab“, zählt Jorda auf und Frauen würden nicht ausreichend vor Männergewalt geschützt, es gibt viele Femizide in Österreich.

Bürgermeister verwehrt sich dagegen, dass Baden frauenfeindlich sei

Da hakt der Bürgermeister ein, der sich nicht nachsagen lassen wolle, dass man in Baden frauenfeindlich sei, „wir machen mehr als viele andere Gemeinden in Sachen Frauenrechte, beispielsweise haben wir in der Coronazeit in allen Wohnhäusern Informationszetteln aufhängen lassen, wo man sich Hilfe bei häuslicher Gewalt holen kann“, betont Szirucsek, der nur ein Beispiel von vielen herausnehmen möchte. Das Projekt sei rein aus wirtschaftlichen Gründen gestoppt, an der Sache selbst werde nicht gezweifelt.

Feminismus betrifft alle Menschen, nicht nur Frauen

Frauenzimmer-Obfrau lässt aber nicht locker: „Feminismus betrifft alle Menschen, egal welchen Geschlechts, nicht einmal diese Erkenntnis hat sich bisher herumgesprochen. Wie sagte doch Johanna Dohnal: Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft. Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Weiblichkeitswahn.“

Daran werde man in Zukunft in Baden sicherlicher weiterarbeiten, die Fronten seien zwar hart, aber nicht verhärtet und alle seien bemüht, doch noch einen Konsens zu finden. Wie heißt es doch oftmals so lapidar aber doch trefflich: „Gut Ding, braucht Weile“ – Frauen sind geduldige Wesen, eine weibliche Tugend, die in diesem Fall weiterhin von Nöten sein wird ...