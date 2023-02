Neue Freizeitoase ist im Entstehen

Entlang der ehemaligen Bahngeleise und dem Gölsental-Radweg soll im Kreuzungsbereich Richtung Weissenbach eine kleine Freizeitoase mit Zugang zur Triesting entstehen.

Das alte Bahnwärterhäuschen war nicht mehr zu retten, der Schimmel gedieh prächtig in den Räumlichkeiten und die Feuchtigkeit tat ihr übriges. So entschloss sich die Marktgemeinde Weissenbach, auf dem Areal einen Verweilplatz an der Triesting zu schaffen und das kleine Häuschen durch einen Pavillon zu ersetzen.

Projektleiter Gemeinderat Gerhard Leutgeb (ÖVP) legte sich mit Bürgermeister Johann Miedl (ÖVP) mächtig ins Zeug, holte die LEADER Region mit ins Boot und begann bereits mit den Aufräumarbeiten.

Zu diesem Zweck wurde im Vorjahr auch die Schienentrasse angekauft, um zur B18 eine optische Abgrenzung zu ermöglichen. Vorteilhaft ist, dass es in diesem Abschnitt einen breiten, flachauslaufenden Uferabschnitt gibt, der aktuell aufgrund des Bewuchses (Brombeeren, Schilf) nicht genutzt wird, aber durch Rodung, Mahd und Einsaat in eine Liegewiese umgewandelt werden soll. Insbesondere mit der neuen Mittelschule, die auch einen ökologischen Schwerpunkt hat, soll zusammengearbeitet werden.

Gerhard Leutgeb ist davon überzeugt: „Ich kann mir vorstellen, dass besonders die Jugend daran Gefallen finden wird. Der Platz bietet sich dazu ideal an.“

