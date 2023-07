Sonderpreis für Schülerinnen und Schüler der Volksschule Enzesfeld

In Österreich steht den Menschen Wasser in höchster Qualität nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Doch der Klimawandel und intensiver Wasserverbrauch bringt auch die Verfügbarkeit unserer Naturressourcen an ihre Grenzen. Ein verantwortungsvoller und bewusster Umgang mit unserem Trinkwasser ist wichtig und genau hier setzt das seit 16 Jahren österreichweit durchgeführte Schulprojekt „Trinkpass“ an, um schon den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung des Trinkwassers zu vermitteln und stärker ins Bewusstsein zu rufen.

Die 4b mit Bürgermeister Stefan Rabl, WLV-Direktor-Stellvertreterin Sandra Akranidis-Knotzer, VS-Direktorin Pia Lichtenegger, WLV-Mitarbeiterin Bettina Steiner und Klassenlehrerin Silke Henninger. Foto: WLV

Sandra Akranidis-Knotzer, Direktorstellvertreterin des Wasserleitungsverbandes der Triestingtal- und Südbahngemeinden erklärt: „Der regionale Bezug zu unserem sauberen Trinkwasser in unserer Region ist uns besonders wichtig, deshalb haben wir auch heuer wieder das Trinkpassprojekt aktiv unterstützt und einen Sonderpreis für teilnehmende Schulen aus unserem Versorgungsgebiet vergeben. Wir freuen uns sehr, diesen Sonderpreis den Schülern der Volksschule Enzesfeld-Lindabrunn für ihr großartiges Engagement zu überreichen.“ Die Schülerinnen und Schüler hatten sich äußerst kreativ mit dem Thema Wasser beschäftigt. Bürgermeister Stefan Rabl, Liste Schneider, und Volksschuldirektorin Pia Lichtenegger freuten sich ebenfalls über den Erfolg der Schule und gratulierten den Gewinnern.