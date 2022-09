Abrissarbeiten und Bausperre am Unterwaltersdorfer Hauptplatz

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Am Hauptplatz in Unterwaltersdorf wurde in den letzten beiden Wochen ein großes Gebäude abgerissen. Bereits zuvor wurde der ehemalige dahinterliegende Unterwaltersdorferhof abgerissen. Auf dem großen Grundstück sollen Wohnungen gebaut werden, doch ein konkretes Projekt gibt es noch nicht.

Das dürfte vor allem an der noch aufrechten Bausperre im Zentrumsgebiet von Unterwaltersdorf liegen. „Dadurch ist nur eine sehr eingeschränkte Bebauung möglich“, so Bürgermeister Wolfgang Kocevar, SPÖ.

Entscheidung bis Ende des Jahres

„Wir haben diese Bausperre beschlossen, um die zukünftige Entwicklung und Bebauung im Zentrum von Unterwaltersdorf neu zu definieren. Dazu gibt es derzeit Gespräche mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen“, so der Stadtchef. Mit einer Änderung und einer Entscheidung rechnet er noch Ende des Jahres. Bis dahin sind nicht nur das geplante Projekt in Unterwaltersdorf, sondern auch weitere Projekte auf Eis gelegt.

In Unterwaltersdorf wurde aber auch bereits ein großes Projekt bei den „Zimmermanngründen“ im Ortskern dem Gemeinderat vorgestellt. Auch dort sollen knapp 200 Wohnungen entstehen. „Dieses Vorhaben ist derzeit nur eingeschränkt möglich und der Bauwerber wartet noch den neuen Bebauungsplan ab.

Bei diesem Projekt gibt es bereits eine entsprechende Widmung und es ist auch eine Art Pflege- bzw. Betreuungsunterkunft angedacht“, sagt Kocevar. Konkret dürfte es aber erst nach dem Abschluss der Verhandlungen mit den Fraktionen und dem Beschluss des neuen Bebauungsplans werden.

