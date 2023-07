Führung mit Mary Vetsera in Mayerling

Vor Ort angekommen, wurden die Kinder zu ihrer Überraschung bereits von Mary Vetsera erwartet. Die Kulturvermittlerin Sophie Adler hatte sich in ein Kostüm aus dem 19. Jahrhunderts gekleidet, um die in Mayerling am 30. Jänner 1889 tragisch zu Tode gekommene Marie Alexandrine Freiin von Vetsera, Mary Vetsera, darzustellen.

In dieser Rolle erzählte sie den Kindern über die damalige Zeit, ihre eigene Geschichte, ihre Beziehung zu Kronprinz Rudolf und auch über die Ereignisse vor dem Tod der beiden historischen Persönlichkeiten.

Kulturvermittlerin Sophie Adler als Mary Vetsera. Foto: Volksschule

In altersgerechter Geschichtsvermittlung lernten die Kinder einiges über Kronprinz Rudolf und die Ereignisse in Mayerling. Die Führung mit den zwei dritten Klassen war quasi ein Probelauf für zukünftige Kinderführungen im alten Jagdschloss in Mayerling.

Kinderführungen mit „Mary Vetsera“ sind auf Anfrage und ab 15 Kindern möglich (Eintritt 5 Euro pro Kind und 8,20 Euro pro Erwachsenen). Reservierungen unter information@karmel-mayerling.at oder 02258/2275.