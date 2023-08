Von der Mörbisch-Bühne auf die Kartbahn in Teesdorf

"Mamma Mia!" – da war was los: Am Dienstag tauschten Ensemble, Team und Partner der Seefestspiele Mörbisch die Bühne gegen die Outdoor Kartbahn im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Teesdorf. Anlass war die traditionsreiche Kart Trophy, die seit 2002 fast durchgängig jährlich stattfindet.

Die rennsportbegeisterten Künstler und Promis gingen auch heuer wieder auf der 520 Meter langen Outdoor-Kartbahn an den Start und lieferten sich fulminante Rennen. Das Team der ÖAMTC Fahrtechnik sorgte bei bestem Wetter für gute Stimmung sowie einen professionellen und fairen Ablauf.

Alle Teilnehmenden beim gemeinsamen Foto. Foto: ÖAMTC Fahrtechnik

Generalintendant Alfons Haider musste sich kurzfristig entschuldigen, betonte aber: „Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung – die Kart Trophy ist abseits der Bühne eines unserer jährlichen Team-Highlights." Festspieldirektor Dietmar Posteiner, selbst begeisterter Kartfahrer, ergänzte kurz vor dem Start: „Die Anspannung hinter der Bühne kurz vor der Vorstellung ist dem Gefühl beim Start der Kart Trophy gar nicht unähnlich. In Mörbisch geht es aber darum, unser Publikum zu begeistern, hier steht natürlich der Spaß im Vordergrund.“

Aus dem Ensemble waren u. a. Peter Lesiak, Dániel Rákász und Melanie Böhm dabei, daneben viele aus der Kollegenschaft, die abseits der Bühne zum Erfolg der Seefestspiele Mörbisch beitragen. Auch Rallyestar Rudi Stohl und Kart-Staatsmeister Philipp Zimmerleitner ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Insgesamt traten elf Teams mit 33 Fahrenden an.

Team Posteiner gewann Teamwertung, Einzelrennen ging an Ploil

Um sich warm zu fahren, startete die Kart Trophy mit einem freien Training, gefolgt vom Qualifying, in dem die elf Teams um die Pole-Position kämpften. In den folgenden 80 Minuten entwickelte sich ein spannendes Team-Rennen inklusive drei Fahrerwechsel in der Boxengasse. Die Führung im Rennen wanderte mehrmals zwischen den Teams Posteiner und Lesiak hin und her.

Am Ende konnte sich das Team um Dietmar Posteiner, Claudio Hiller und Michael Leban durchsetzen. Platz 2 ging an das Team Lesiak (Peter Lesiak, Wolfang Berger und Rebekka Karaba), Platz 3 an das Team Ploil (Daniel Ploil, Janos Knabel und Milan Stevic). Peter Lesiak, einer der drei Väter-Darsteller im Musical, war begeistert: „Das war ein Riesenspaß auf dieser herausfordernden Strecke und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.“

Die drei Gewinner-Teams auf einem Foto. Foto: ÖAMTC Fahrtechnik

Nach dem Teambewerb folgte ein 15-minütiges Einzelrennen, bei dem die 15 Schnellsten aus dem Qualifying direkt gegeneinander antraten. Gestartet wurde auf mehrheitlichen Wunsch in umgekehrter Reihenfolge, sodass Rallye-Legende Rudi Stohl nach dem Start von Platz 1 aus gleich davonziehen konnte. Im Laufe des Rennens wurde er dann doch eingeholt, erreichte am Ende aber den sehr respektablen sechsten Platz. Der Sieg beim Einzelrennen ging an Daniel Ploil, vor Dietmar Posteiner und Christoph Kastelitz.

Spaß, Teambuilding und Fahrtechnik-Training

„Es war uns eine Freude, das Team der Seefestspiele Mörbisch auch heuer bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Georg Scheiblauer, Leiter des ÖAMTC Fahrtechnik Zentrums Teesdorf, nach den Rennen. Er ist sich sicher: „Kartfahren ist nicht nur ein Teambuilding mit Spaßfaktor – es kommt auch der Fahrtechnik zugute. Auf einer abgesicherten, professionellen Strecke kann man dabei – mit umfangreicher Schutzausrüstung ausgestattet – etwas über Fahrphysik und Fahrzeugbeherrschung lernen.“

Die Outdoor-Kartstrecke in Teesdorf kann für private Gruppen und Firmenevents gebucht werden – weitere Infos zur ÖAMTC Kart Experience gibt es unter https://www.oeamtc.at/fahrtechnik/trendsport/.