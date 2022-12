Badener Erinnerungen an Schauspielstar Hörbiger

Werbung

Die Nachricht, dass die große Schauspielerin Christiane Hörbiger am 30. November verstorben ist, hat auch in Baden, wo sie im Schlössergässchen einen Wohnsitz hatte, für große Trauer gesorgt. „Wir verlieren einen großartigen Menschen, der Baden immer sehr verbunden war“, zeigt sich Bürgermeister Stefan Szirucsek betroffen. Besonders gut kannte Altbürgermeister August Breininger die Grande Dame der Schauspielerei.

Der erste Kontakt erfolgte durch Jugendfreund und Badenia-Bundesbruder Gerhardt Tötschinger 1989, seither gab es ständige Begegnungen in deren Haus im Schlossergässchen, das sie mit viel Liebe zum Denkmalschutz sanierten. Dort lernte Breininger laufend prominente Gäste kennen, etwa Hörbigers Mutter Paula Wessely an ihrem 90. Geburtstag. 1993 fand im Rosarium eine Rosentaufe statt, wo eine Rose den Namen Christiane bekam. Im selben Jahr fungierte Hörbiger auch als Fahrzeugpatin für die FF Baden-Stadt. 1996 datiert als Höhepunkt der Baden-Werbung, als das Quiz-Rateteam Christiane Hörbiger, Lotte Tobisch und August Breininger gegen andere Promis in einer Fernsehshow 10.000 Euro für das Künstlerheim Baden gewann.

1998 erhielt die Hörbiger in der Wachau den NÖ Tourismuspreis und August Breininger hielt die Laudatio. Von 1998 bis zum Tod ihres 30 Jahre langen Lebensgefährten Gerhard Tötschinger 2016 war Hörbiger mit Tötschinger immer wieder bei Mohr-Meetings von Breininger und Autorenlesungen zu Gast. 30 Jahre lang kam der Star für die Textstudien nach Baden ins Schlossergässchen. Auch in der Stadt war sie öfter anzutreffen. Ihre Lieblingsorte in Baden waren der Grüne Markt und das Café Ullmann, weiß Breininger.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.