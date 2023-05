Empörung über Maßnahmen

Die Bürgerliste „wir badener“ besann sich vor kurzem auf ihren Namen und lud zum Pressegespräch mit besorgten Bürgern, die drei Brennpunktthemen in der Stadt thematisierten.

Bei der Kurzparkzonen-Regelung wird die nun beschlossene weitere Ausweitung der Grünen Zone an manchen Stellen kritisiert. Viele würden sich die 125 Euro im Jahr jetzt im Zuge der allgemeinen Teuerungen nicht leisten können, lautete der Tenor. Zudem würde das Problem nur verlagert werden, denn mit dem weiteren Ausbau der Grünen Zone werde der Parkraum in den folgenden weißen Zonen immer rarer. Auch seien manche Ausfahrten oft zugeparkt. Laut Anrainerin Andrea Stichs würden die Kurgäste zum Beispiel extra Empfehlungen erhalten, wo sie gratis parken können. Simone Komoli erinnerte daran, dass sie 5.000 Unterschriften gegen das Parkraumkonzept gesammelt hat, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer wären es 8.000 Bürger, die dagegen waren, betont sie.

Anrainerin Andrea Stichs, links von ihr Aktivistin Simone Komoli. Foto: Andreas Fussi



Bei den E-Scootern schlägt Bürgerlistenchef Stadtrat Jowi Trenner vor, dass im Amtlichen Nachrichtenblatt Verhaltensregeln aufgelistet werden, denn die Disziplin der E-Scooter-Fahrer sei sehr schwach, außerdem sei es gefährlichohne Helmm. Die Stadtpolizei solle Verstöße strenger ahnden. Trenner gibt weiters zu bedenken, dass die E-Scooter sehr umweltschädigend seien, in der Herstellung, aber auch in der Entsorgung. Wolfgang Riegler hinterfragt daher, was an den E-Scootern gut fürs Klima wäre? Die offiziellen Zahlen seien kein Erfolg, wenn im Durchschnitt eine Fahrt pro Tag passiere. Stattdessen wäre der Ausbau des Citybus Netzes oder ein City Taxi wünschenswert, schlägt Riegler vo..

Kritik an der neuen Reisebus-Regelung

Heftige Kritik gibt es auch an der neuen Reisebus-Regelung. Hier wurde eine Unterschriftenliste aufgelegt, die über 100 Bürger unterschrieben hätten, fast 90 Prozent der Anrainer. Initiator Manfred Pignitter sagt, dass sich das Problem vom Brusattiplatz nur verlagert habe und jetzt im Wohngebiet rund um Braitnerstraße/Roseggerstraße ein erhöhter Schadstoff-Ausstoß erfolge. Die Verkehrsplanung habe zudem die engen Gegebenheiten dort nicht berücksichtigt, so sei ein Wenden fast unmöglich, die Busse würden beim Umfahren des Parkdecks Süd wegen der engen Radien quasi steckenbleiben. Durch angrenzende Schulwege seien Schüler gefährdet.

Manfred Pignitter zeigt auf eine der neuen Reisebus-Haltestellen. Foto: Andreas Fussi

Der WC-Container sei zudem kein Renommee für Baden und erinnere an ein Entwicklungsland. Wilhelm Loderer, der genau davor wohnt, kritisiert, dass er vorab nicht informiert worden sei. Es sei eine Zumutung, „in der Früh den Bagger und den Lärm zu hören und dann ein Klo vor dem Fenster zu haben“.

Nur wenige Meter direkt vor seinem Haus wurden die WC-Container installiert, ärgert sich Wilhelm Loderer, rechts von ihm Gemeinderat Peter Koczan. Foto: Andreas Fussi

Es sei außerdem der Weg von hier in die Stadt zu weit und die Wassergasse obendrein in dem Bereich nicht attraktiv. Stattdessen lautet die Empfehlung, die Touristenbus-Haltestelle zum Bahnhof zu verlegen, wo ein schöner Eindruck von Baden entstehe, „wo es gescheite WCs“ gibt und der Weg in die Stadt auch nicht weiter sei, man würde die Bahngasse so aufwerten.

Zusammenfassend wird kritisiert, dass all die Maßnahmen ohne Bürgerbeteiligung erfolgen. Die Bürgerliste fordert daher mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz in Baden ein.



